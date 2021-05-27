AB: Suriye'deki sözde seçim, çözüme yönelik çabaları baltalamaktadır

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de düzenlenen sözde seçimlerin demokratik hiçbir kuralı karşılamadığını, ülkedeki sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını ve çözüme yönelik çabaları baltaladığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'de seçimlerin gerçek bir siyasi süreç çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca yapılması gerektiğini belirtti.

Borrell, "Seçimler sadece yerinden edilenler, mülteciler ve diasporadakiler dahil tüm Suriyeliler güvenli ve tarafsız bir ortamda serbest ve adil bir siyasi rekabete katılırsa güvenilir olabilir." ifadesini kullandı.

Dünkü sözde seçimlerin Suriye sorununa çözüm bulma çabalarını baltaladığını kaydeden Borrell, "Bu seçim Suriye rejimiyle uluslararası normalleşmeyi sağlayamaz." ifadesine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşta, halkın yarısından fazlasının yerinden edildiği bir ortamda, kontrol ettiği bölgelerde ikinci kez sözde devlet başkanlığı seçimine gitmişti.

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27/05/2021 12:05