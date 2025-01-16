AB tarafından finanse edilen LIF ve EnMS programları için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı ve UNDP tarafından yürütülen Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF), Kıbrıs’taki özel sektöre yönelik Enerji Yönetim Sistemleri (EnMS) üzerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

UNDP'den verilen bilgiye göre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, hem Kıbrıs Türk, hem de Kıbrıs Rum özel sektörlerinden paydaşları bir araya getirdi.

Alanında uzman konuşmacılar başarılı örneklerler anlattığı etkinlikte, katılımcılara bilgi takası yapabilecekleri ve enerji tasarruflu çözümleri inceleyebilecekleri toplumlararası bir platform sağlandı.

Açıklamada, LIF Projesi'nin, enerji performansı ve verimliliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmaların bir parçası olarak Kıbrıs Türk toplumunda yedi bölgede EnMS’nin uygulanmasına destek olduğu belirtildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği Lefkoşa’daki Program Destek Ofisi İş birliği Müdürü Stefan Simosas, özellikle özel şirketler için, uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye ulaşmanın küresel bir sorun olduğunu söyledi.

UNDP Direktörü Cihangir Haydarov da, maliyet tasarruflu fırsatlar yaratmak ve dayanıklılığı artırmak konusunda enerji tasarrufunun hem çevresel hem de ekonomik olarak şart olduğunu belirtti. Haydarov, “Toplumlar, enerji yönetim sistemleri kullanarak, tüketimi azaltıp, gelişmeleri teşvik ederken, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum özel sektörleri arasında işbirliği, güven teşviki ve uzun süreli ortaklık için gereklidir. Daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir Kıbrıs için birbirimize ilham ve destek olmaya devam edelim.” dedi.

Açıklamada, geniş katılımlı gerçekleştirilen etkinliğin, enerji tasarruflu teknoloji ve uygulamaları öğrenmek ve uygulamak isteyen işletmeler tarafından bir ilgi gördüğü vurgulandı.