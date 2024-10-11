AB, Temu'ya "yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri" sordu

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11/10/2024

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AB, Temu'ya "yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri" sordu

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Temu'dan yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere dair bilgi talebinde bulundu.

AB Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu'ya Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bilgi talebi gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, Temu'dan online ortamda yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi ve dahili belgeler istendiğine dikkat çekildi.

Temu'nun tavsiye sistemleri ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik riskler hakkında da bilgi talep edildiğine vurgu yapılan açıklamada, platformun söz konusu bilgileri 21 Ekim'e kadar sağlaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği, bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde para cezası uygulanabileceği anımsatıldı.

AB, haziran ayında Temu'dan kullanıcıların yasa dışı ürünleri bildirmelerine imkan sağlayan mekanizma, kullanıcıları aldatmayacak veya manipüle etmeyecek çevrim içi arayüzler, küçüklerin korunması, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve tacirlerin izlenebilirliği gibi AB yükümlülüklerine uyum konusunda bilgi istemişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

11/10/2024 19:52
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TAGS: AB, Temu’ya "yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri" sordu
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