AB terör listesini güncelledi

Listeye Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa eklendi

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08/12/2023

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AB terör listesini güncelledi


Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.

Açıklamada böylece iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulması ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı bildirildi.

08/12/2023 22:08
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TAGS: AB terör
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