AB Tüketici Güvenliği Forumu 22 Mart’ta düzenlenecek

AB Tüketici Güvenliği Forumu 22 Mart Cumartesi günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yapılacak.

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Dünya Tüketici Koruma Günü kapsamında, tüketicileri koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi tarafından düzenlenecek etkinlikte, tüketici koruma, ürün güvenliği ve iş yeri güvenliği gibi konuları ele alınacak.

Etkinlik kapsamında paneller, sahne performansları ve interaktif tiyatro oyunları düzenlenecek.