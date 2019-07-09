AB: Türkiye’nin sondaj faaliyetleri kanunsuz ve endişe verici

Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yaptı.

Türkiye ve KKTC’nin kıta sahanlığı hakkını kullanarak doğalgaz ve petrol için sondaj çalışması gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri için AB’den skandal bir açıklama geldi.

Bölgedeki ikinci Türk sondaj gemisi Yavuz’un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ardından Avrupa Birliği de devreye girdi ve bir açıklamada bulundu.

AB’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yasadışı sondaj niyeti ciddi endişe kaynağı. Kıbrıs’ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra bu planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal eden kabul edilemez tırmanmayı daha da ileri götürmüştür” denildi.