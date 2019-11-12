AB, Türkiye'ye yaptırıma ilişkin çerçeve belgeyi onayladı

AB Konseyi, AB Dışişleri Bakanlarının Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasına ilişkin çerçeve belgeyi onayladı.

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belge kabul edildi" denen açıklamada, sorumlu kişi ve kurumlara karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasının mümkün olacağı ifade edildi.

Söz konusu tedbirlerin seyahat yasağı ile kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulmasını kapsayacağı kaydedilirken yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumlara AB tarafından fon aktarılmayacağı vurgulandı.

Bu arada Reuters'a konuşan iki AB'li diplomat, yaptırımların sondaj gemilerindeki kaptanları ve TSK mensuplarını da hedef alabileceğini söyledi.

12/11/2019 00:51