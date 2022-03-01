AB, Ukrayna'yı kendi elektrik şebekesine bağlamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağını söyledi.

Simson ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın bu dönemde Ukrayna'nın yanında durması gerektiğine işaret eden Simson, toplantı gündemindeki en önemli başlığın Ukrayna'ya sağlanacak destek olduğunu belirtti.

Simson, Ukrayna ile enerji piyasası reformu ve enerji sistemi modernizasyonu konusunda yakın çalıştıklarına dikkati çekerek, Ukrayna'nın enerji arz güvenliğini artırmak istediklerini ifade etti.

İki tarafın öncelik verdiği bir projenin Ukrayna elektrik şebekesinin Avrupa şebekesiyle senkronizasyonu olduğunu anlatan Simson, "Bu, Ukrayna'nın enerji bağımsızlığını artıracak stratejik bir girişim." dedi.

Simson, Ukrayna'nın elektrik şebekesini AB şebekesine bağlantıya hazırlamak için izolasyon testleri yaptığı gün Rusya'nın saldırısına uğradığını hatırlattı.

Ukrayna'nın Rus elektrik şebekesine tekrar bağlanmama kararı aldığına işaret eden Simson, "Ukrayna acil biçimde Avrupa şebekesine senkronizasyon talep ediyor." diye konuştu.

Ukrayna ve Moldova'yı en kısa sürede AB elektrik şebekesine bağlayacaklarını belirten Simson, Ukrayna'nın hemen AB şebekesine bağlanmasının teknik olarak zor bir süreç olduğuna işaret etti.

Simson, "Bugün Konsey toplantısında bakanlardan bu konuda destek istedim. Masada geniş ölçüde bir uzlaşı vardı." dedi.

Ukrayna'ya ters akış yöntemiyle gaz sağlamak için de çalışmaların sürdüğünü anlatan Simson, "Ukrayna'nın acil yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Simson, üye ülke bakanlarına Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu mazot, petrol, jet yakıtı ve jeneratör gibi enerji ürünleri listesini sunduğunu anlattı.

Bakanlara enerji konusunda risk değerlendirme ve acil durum planları konusunda da bilgi verdiğini söyleyen Simson, "Mevcut değerlendirmemize göre AB bu kışı güvenli biçimde atlatabilir." dedi.

Simson, gaz kullanımının da yavaşladığını, halihazırda depolardaki gaz sevisinin yüzde 30 civarında olduğunu söyledi.

AB'nin petrol konusunda dirençli bir stratejik rezerv sistemi olduğuna dikkati çeken Simson, üye ülkelerin en az 90 günlük petrol rezervi tuttuğunu anımsattı.

Simson, stratejik rezervlerin, arz kesintisi yaşanması halinde hemen piyasaya sürülebileceğini, bunun geçmişte 3 defa yaşandığını hatırlattı.

Barbara Pompili de, "Toplantıda, bazı üye ülkeler gerekli durumlarda stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını serbest bırakmaya hazır olduklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Pompili, arz kesintisi veya piyasada işleyişinde sorun yaşanması halinde söz konusu petrol rezervleri ile durumu müdahale edebileceğini anlattı.

Üye ülkeler açık biçimde Ukrayna ve Moldova ile senkronizasyonu desteklediğini belirten Pompili, "Senkronizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz ama bunun güvenli biçimde olması için yoğun biçimde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını, petrolünün de yaklaşık 4'te 1'ini Rusya'dan tedarik ediyor.

Rusya, halihazırda Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatını sürdürüyor.

AB'nin hafta sonu uygulamaya koyduğu yeni ekonomik yaptırımlara Rusya'nın karşılık verme ihtimali endişelere neden oluyor.

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01/03/2022 10:58