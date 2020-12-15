AB ülkelerinden aşı kararı

Sekiz ülkelenin Sağlık Bakanları ortak bir açıklama yaptı. Ülkeler aşılamaya beraber başlayacağı gibi kampanyalarının ilerleyişlerine dair bilgileri de birbirleri ile paylaşama kararı aldı.



İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsviçre sağlık bakanlarının imzaları bulunuyor.



Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB kurumlarının aşıya onay vermesi halinde 24 ile 72 saat arasında aşılamaya başlanacağını duyurdu.

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15/12/2020 21:59