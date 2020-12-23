AB, üyelerine ‘İngiltere’ye gitmeyin’ çağrısı yaptı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan birçok ülke, mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle İngiltere seyahati kısıtlmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı.

AB, üyesi olan ülkelere yeni bir çağrıda bulunarak, bir sonraki duyuruya kadar Birleşik Krallık’a ve İngiltere’ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

KOORDİNELİ YAKLAŞIMA DAVET

27 AB üyesi ülke, yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkmasının ardından İngiltere seyahatine geçici kısıtlamalar getirirken Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri koordineli bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

“KAPSAMLI YASAKLAR, VATANDAŞLARIN EVLERİNE DÖNMELERİNİ ENGELLEMEMELİ”

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, “Üye devletler, İngiltere ile AB arasında gereksiz seyahatleri durdurmaları için koordineli hareket etmelidir. Aynı zamanda, kapsamlı seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir.” ifadelerini kullandı.

TEST ŞARTIYLA SEYAHAT

AB’nin yürütme kolu, kendi ülkelerine veya ikamet ettikleri yere dönen kişilerin, koronavirüs testi yaptırmak şartıyla seyahat edebilmelerinin gerektiğini belirtti.

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23/12/2020 11:00