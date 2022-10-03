Hasipoğlu, Komite Başkanlığı'na seçildi

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite” bugün CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu Başkanlığı’nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Komite Başkan Seçimi ve Gündemin Değerlendirilmesi” gündemi ile yapılan toplantıda UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, oy birliği ile Komite başkanlığına seçildi.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Hüseyin Çavuş katıldı.

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03/10/2022 15:18