AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Komite Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Basın ve Dışilişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası”nı genel görüşmesi çerçevesinde madde madde görüşmeye başladı.

Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin yanı sıra, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Ticaret Dairesi, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, AB Koordinasyon Merkezi ve Yeryüzü Tohumları İnsiyatifi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hasan Taçoy, Koımite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı