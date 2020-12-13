AB ve Britanya arasında anlaşmalı Brexit için görüşmeler sürecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Britanya ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerine belirlenen süre dolmasına rağmen devam edileceğini söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB ile Britanya arasındaki Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Britanya Başbakanı Boris Johnson ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerindeki son durumu ele alan telefon görüşmesi yaptığını belirten Von der Leyen, "Çözülmemiş ana başlıkları tartıştık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, müzakerecilerin son günlerde gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekerek, "Neredeyse bir yıldır süren müzakerelere ve tekrar tekrar kaçırılan zaman sınırlarına rağmen bu noktada biraz daha çaba sarf etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AB ve Britanya'nın karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı verdiğine işaret eden Von der Leyen, görüşmelerin Brüksel'de yapılacağını vurguladı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Britanya'da Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

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13/12/2020 15:06