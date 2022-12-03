AB ve G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.

"Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar" ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.



G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu.

G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.



AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor ve oybirliği gereken kararın alınmasını engelliyordu.

Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu.



AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti.

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.



Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

AB'NİN ARDINDAN G7 VE AVUSTRALYA'DAN TAVAN FİYAT UYGULANMASI KARARI ÇIKTI

G7 üyesi ülkelerden yapılan açıklamada, AB'nin de bugün benzeri bir adım attığına işaret edilerek, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasına ilişkin fikir birliğine varıldığı belirtildi.



Bu karar ile G7 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna savaşında kar kaynaklarının kesilmesi yönündeki taahhütlerini yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, böylece Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalardaki olumsuz etkisinin de en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TAVAN FİYAT RUSYA'NIN PETROL GELİRLERİNİ DÜŞÜRECEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından karara ilişkin video paylaşımında bulundu.



AB ve G7 ülkelerinin 5 Aralık'tan itibaren Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tam bir ithalat yasağı uygulamaya koyacağını anımsatan von der Leyen, "Bugün, AB, G7 ve diğer küresel ortaklar, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole küresel bir tavan fiyat getirme konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.



Von der Leyen, petrole tavan fiyatın Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisini güçlendireceğini belirterek "Tavan fiyat, Rusya'nın gelirlerini daha da azaltacak." diye konuştu.



Söz konusu tavan fiyatın küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturacağını savunan von der Leyen, AB şirketlerinin tavan fiyatın altında işlem gördüğü sürece Rus petrol ticaretine çeşitli hizmetler sunabileceğini söyledi.​​​​​​​



Von der Leyen, tavan fiyatın gelişen ve gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlayacağını ifade ederek tavan fiyatın piyasadaki gelişmelere göre zaman içinde tekrar ayarlanabileceğini vurguladı.

RUSYA DÜNYA PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'UNU YAPIYOR

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.

Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

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03/12/2022 10:22