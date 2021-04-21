AB yapay zekada sınırlamaya gidiyor

AB yapay zekada sınırlamaya gidiyor: Yüz tanıma belli koşullarda kullanılabilecek

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21/04/2021

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AB yapay zekada sınırlamaya gidiyor

Avrupa Birliği, yapay zeka kullanımına düzenleme getirmeye hazırlanıyor. AB Komisyonu'nun açıkladığı taslağa göre, yüz tanıma özelliği belli koşullarda kullanılabilecek. İhlallerde bulunan şirketlere cirolarının yüzde 6'sına kadar ceza öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zeka konusunda küresel standartlar oluşturulması adına yasal düzenlemeye gidiyor.

Yüz tanımaya sınırlama 

Komisyonun önerisine göre, yüz tanıma sadece kayıp çocukların, suçluların aranmasında ve terör saldırıları ile ilgili kullanılabilecek.

Gerekli şartları taşımayan uygulama ve ürünler pazardan men edilecek.

Şirketlere, ihlal durumunda, cirolarının yüzde 6'sına kadar ceza öngörülüyor.

"Amacımız güvenilir ve insan odaklı teknoloji üretimi"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Amacımız güvenilir ve insan odaklı teknoloji üretimi" dedi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

21/04/2021 15:28
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TAGS: Avrupa Birliği, ab, yapay zeka
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