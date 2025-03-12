AB yaptırım listesinde bulunan Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro

AB yaptırım listesinde bulunan Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
12/03/2025

AB yaptırım listesinde bulunan Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro

AB yaptırım listesinde yer alan Rusların Güney Kıbrıs’taki dondurulmuş varlıklarının toplam değerinin 1 milyar 200 milyon euro olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Sermaye Komitesi Başkanı Yorgos Teoharidis’in dün yaptığı açıklamada, AB yaptırımları listesinde yer alan Rusların Güney Kıbrıs’ta dondurulmuş vaziyette bulunan varlıklarının değerinin 1 milyar 200 milyon euro olduğunu açıkladığını aktardı.

Habere göre Teoharidis, söz konusu varlıkların yasadışı şekilde kullanımı veya Rusya’ya aktarılması durumunda olayın Rum polisine havale edilmekte olduğunu da belirtti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.