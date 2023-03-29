AB yetkilileri, Güzelyurt'ta Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi'ni yerinde inceledi...

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29/03/2023

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AB yetkilileri, Güzelyurt'ta Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi'ni yerinde inceledi...

AB yetkilileri bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret ederek, Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ve yapımı devam eden kapasite artırım projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediye açıklamasına göre, AB yetkilileri daha sonra Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırım projesini yerinde inceleyerek, inşaatı yürüten firmadan bilgi aldı.

AB yetkilileri, arıtılmış atık suyun tarımsal amaçlı kullanım projesi dahilinde uygulamaya başlanan enginar üretimi pilot projesini de yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Ziyarette Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Çevre Bölüm Başkanı Virve Vimpari ve diğer AB yetkilileri yer aldı.

 

29/03/2023 16:02
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TAGS: Güzelyurt, Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi, özcınar, avrupa birliği
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