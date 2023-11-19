AB Yetkilisi’nden KKTC’de dikkat çeken ziyaret 

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava, KKTC’de önemli bir ziyarete imza attı.

Hellim’in tescili ve denetim mekanizması ile ilgili çalışmalar sürerken, Nava, Gülgün Süt Ürünleri Fabrikasını ziyaret ettiğini açıkladı

Ziyaretin detayını X hesabından paylaşan Nava, “Gülgün Süt Ürünlerini ziyaret edip otantik lezzetleri tatmak büyük mutluluk. Görüşmelerimiz, Kıbrıs Türk toplumunun #Halloumi / #Hellim için #EU standartlarına tam uyumlu olarak AB pazarına erişmesini destekleme kararlılığımızı güçlendirdi” dedi.