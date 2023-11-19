AB Yetkilisi’nden KKTC’de dikkat çeken ziyaret 

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19/11/2023

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AB Yetkilisi’nden KKTC’de dikkat çeken ziyaret 


Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava, KKTC’de önemli  bir ziyarete imza attı.

Hellim’in tescili ve denetim mekanizması ile ilgili çalışmalar sürerken, Nava, Gülgün Süt Ürünleri Fabrikasını ziyaret ettiğini açıkladı

Ziyaretin detayını X hesabından paylaşan Nava, “Gülgün Süt Ürünlerini ziyaret edip otantik lezzetleri tatmak büyük mutluluk. Görüşmelerimiz, Kıbrıs Türk toplumunun #Halloumi / #Hellim için #EU standartlarına tam uyumlu olarak AB pazarına erişmesini destekleme kararlılığımızı güçlendirdi” dedi.

19/11/2023 22:22
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TAGS: AB Yetkilisi’nden KKTC’de dikkat çeken ziyaret 
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