AB Yüksek Temsilcisi Borrell, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze'yi görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze’deki duruma ilişkin görüşme yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borrell, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Guterres ile bir araya geldi.

Gazze'de yaşananların ana gündem maddesi olduğu görüşmede, Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), bölgedeki "hayati önem taşıyan çalışmaları" için Guterres'e teşekkür ederek, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 153 UNRWA çalışanını andı.

Borrell, UNRWA'ya finansal desteğin sürmesi gerektiğinin altını çizerek, Orta Doğu'da "iki devletli çözümün" sağlanması için AB'nin BM ile işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, daha önce de "UNRWA'ya verilen desteğin kesilmesi, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana verilen hayati hizmetlerin kesintiye uğraması, Gazze'de daha büyük bir insani felaket anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.