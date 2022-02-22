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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rus ordusu, Donbas'a girdi

"Rusya askerleri, Ukrayna toprakları üzerinde"

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22/02/2022

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rus ordusu, Donbas'a girdi

Avrupalı yetkililer, Rusya ordusu güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetim bölgelerine ulaştığını açıkladı. 

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Rusya ordusunun Donbas'a girdiğini açıkladı. Borrell "Donbas'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediyoruz" dedi.

Paris'te konuşan Borell "Bunun tam bir işgal olduğunu söyleyemem ancak Rusya askerleri, Ukrayna toprakları üzerinde" dedi.

AB dışişleri bakanları, bugün Rusya'ya yaptırım gündemiyle acil toplanacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da bugün katıldığı bir radyo programında, Rusya güçlerinin Ukrayna topraklarına girdiğini doğrulayabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararıının ardından Rusya ordusunun bölgede "barış koruma" operasyonu yürüteceğini açıklaması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kınanmıştı.

22/02/2022 11:35
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TAGS: rusya, ukrayna
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