AB Zirvesi'nden doğalgazda tavan fiyat uzlaşması çıkmadı

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin enerji konusundaki ilk gün oturumları tamamlandı.



Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Enerji fiyatları konusunda çalışmaya devam etmek için çok iyi ve sağlam bir yol haritamız var. Liderler bu konuda stratejik yönlendirmede bulundular." ifadesini kullandı.



Von der Leyen, toplantıda bazı başlıkların yoğun biçimde tartışıldığını belirterek, "Bunlardan ilki ortak gaz alımı konusu. Burada liderler, şirketlerin ortak gaz satın almak için konsorsiyum oluşturmaları ve güçlerini birleştirmek için birlikte çalışmalarına izin verme fikrini çok desteklediler." diye konuştu.



Ortak gaz alımı kapsamında toplam talebin yüzde 15'lik kısmının zorunlu olarak birlikte yapılacağını anlatan von der Leyen, aşırı yüksek gaz fiyatlarının nasıl sınırlandırılacağına odaklanıldığını anlattı.



Von der Leyen, liderlerin TTF olarak adlandırılan Avrupa gaz fiyatları referans ölçüsünü de değerlendirdiklerini, TTF'nin geçmişte ağırlıklı olarak boru hattı gazını yansıttığını, bugün ise pazarın değiştiğini söyledi.

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21/10/2022 09:08