AB zorla çalıştırılanların ürettiği ürünlerin alımını yasaklıyor

Avrupa Birliği (AB), zorla çalıştırılan kişilerin ürettiği ürünlerin AB pazarına girmesini yasaklamak için yasa teklifi hazırladı.

AB Komisyonunun hazırladığı teklif, tüm sanayi kollarında AB iç pazarında tüketim için hazırlanan ürünlerin yanı sıra ihraç edilecek ve ithal edilen tüm ürünleri kapsıyor.

Komisyonun açıklamasında, "Birçok sanayi kolunda ve tüm kıtalarda 27,6 milyon kişi zorla çalıştırıldığı için bu kapsamlı yaklaşım önem taşıyor." denildi.

Zorla çalıştırılan kişilerin büyük çoğunluğunun özel şirketler, bazılarının ise devletler tarafından kullanıldığı belirtilen açıklamada, "küresel ortaklarla yakın iş birliğinin" de altı çizildi.

Teklife göre, AB üyesi ülkeler bir ürünün zorla çalıştırılan kişilerce üretildiğini soruşturmayla tespit etmesi halinde, o ürünü pazardan çekme yetkisine sahip olacak. AB pazarından çekilen ürünler imha edilecek.

Bu tür ürünlerin AB sınırlarına geldiği tespit edildiğinde, AB ülkelerindeki gümrük makamlarının bunları sınırdan sokmama yetkisi bulunacak.

AB Komisyonunun yasa teklifinin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından görüşülerek kabul edilmesi gerekiyor. Teklif, kabul edilirse AB'nin resmi gazetesinde yayımlanıp yürürlüğe girdikten 24 ay sonra uygulamaya geçirilecek.

AB'nin yasa teklifinin geçmesi halinde bundan en fazla ayakkabı, kıyafet, kereste, balık ve kakao gibi ürünlerin etkileneceği belirtiliyor.

Zorla çalıştırılan kişilerin ürettiği ürünlerin yasaklanmasına yönelik teklif ilk olarak Avrupa Parlamentosunda gündeme gelmişti. Parlamento, zorla çalıştırılan kişilerce üretilen veya taşınan ürünlerin AB'ye girmesinin yasaklanması çağrısında bulunan karar tasarısını haziran ayında kabul etmişti.

ABD Senatosu da geçen yıl "zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığı" iddiaları nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onaylamış, Çin buna tepki göstermişti.

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14/09/2022 16:46