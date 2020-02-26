Hak-Sen: Asgari ücret, devletin en düşük baremine endekslenmeli

Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu, Asgari Ücret Yasasının ele alınarak daha çağdaş, adil ve sürdürülebilir bir şekle getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükoğlu yazılı açıklamasında, asgari ücretin, devletin en düşük baremine endekslenmesi ve devlet memurlarına uygulanan hayat pahalılığı artışlarının asgari ücretliye de uygulanmasının yasal hale dönüştürülmesi gerektiği görüşünü ifade etti.

Büyükoğlu asgari ücrete bağlı cezaların da bu kapsamdan çıkarılması ve cezaya göre yasaların yeniden düzenlenmesi taleplerini ifade etti.

Büyükoğlu, “Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu yıl ilk kez yapmış olduğu özel sektör çalışanına destek amaçlı aylık 200 TL’ lik ödeneği de olumlu bir gelişme olarak görmekte ve konudaki çalışmaların başarıyla devamını temenni etmekteyiz. Bu konuyla ilgili gelişmelerin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için de takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.

26/02/2020 17:07