Hamzaoğulları: Taşımacılık Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinden alınmalı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da söz alarak, Maraş’ın açılması için bütçeden bir kaynak ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Çayırova-İskele yolunun çok kötü durumda olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda adım atılmasını istedi.

Alayköy Çemberi’nde ölümlü kazalar yaşandığını söyleyen Hamzaoğulları, bununla ilgili ortada bir plan olup olmadığını sordu.

Göçeri yolunun durumunun ne olacağını soran Hamzaoğulları, İskele köylerinin ciddi sıkıntıları bulunduğunu kaydetti.

Toplu taşımacılıkta sıkıntıların bir türlü aşılamadığını söyleyen Hamzaoğulları, Türkiye veya Güney’in örnek alınabileceğini dile getirdi.

Hamzaoğulları, toplu taşımada kooperatifleşme yapılırken nelerin baz alınacağını sordu. Hamzaoğulları taşımacılığın Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinden alınması gerektiğini belirtti.

Yoncalardaki sistemin yanlış olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

14/11/2019 15:43