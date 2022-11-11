Abart egzozlu araçlar da, geceleri vatandaşların kabusu

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11/11/2022

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Abart egzozlu araçlar da, geceleri vatandaşların kabusu

Özel haber

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Arda marketin bulunduğu güzergah, hız tutkunlarının meskeni haline geldi.

Ölümle neticelenen trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, trafik kurallarını hiçe sayarak süratli araç kullanan bazı sürücüler, vatandaşların adeta korkulu rüyası…

Yaşanan durum, canlarını hiçe sayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar için de büyük bir tehlike…

Ayrıca çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar da, özellikle geceleri vatandaşların kabusu…

Modifiye araç tutkunları tarafından yaptırılan abart egzoz sesleri, birçok vatandaşın tepkisine neden oluyor.

 

11/11/2022 21:43
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TAGS: Abart egzozlu araçlar da, geceleri vatandaşların kabusu
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