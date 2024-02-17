"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA grubunun belgeseli geliyor.

“ABBA: Against The Odds" adındaki belgesel, BBC imzası taşıyacak. Grubun Eurovision Şarkı Yarışması'nın zaferinin üzerinden 50 yıl geçti. Grubun bu başarısına özel hazırlanan belgelselde birçok sürprizin yer alacağı belirtildi.

James Rogan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel, ABBA grubunun Arrival (1976) ve Super Trooper (1980) albümlerinin zirveye yerleştiği dönemi konu alacak.

Belgesel aynı zamanda grubun şöhrete kavuşmasını ve ülkesinde karşılaştığı tepkileri de içeren arşiv görüntülerine de yer verecek.