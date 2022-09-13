'ABBA Platinum' Konseri Girne Amfi-Tiyatro'da...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Tulips yararına Cumartesi günü Girne Amfi Tiyatro’da ABBA grubunun şarkılarını seslendiren "ABBA Platinum" grubu sahne alacak.

KHYD'den verilen bilgiye göre, konser alanına girişin saat 19.00’da başlayacağı gecede, Memzee, 20.30’a kadar soul, jazz, funk, ve klasik reggae performansı sergileyecek.

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25 sterlinden satılacak giriş biletleri The George Girne, TULIPS Shop Alsancak, Best Seller Karakum, Evergreen Developments Çatalköy’den temin edilebilecek.

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13/09/2022 13:13