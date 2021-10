ABBA’dan emeklilik kararı: Müziği bırakıyorlar

İsveçli grup,1974 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Waterloo ile ödül kazandı ve dünya çapında bir üne kavuştu. Kariyeri boyunca Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me ve Thank You For The Music gibi parçalarla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Geçtiğimiz aylarda 40 yıllık aradan sonra yeni bir albüm yayınlayacaklarını duyuran gruptan hayranlarını üzecek bir haber geldi: ABBA, yeni albümün tanıtımlarının ve konserlerinin tamamlanmasından sonra emekli olacağını açıkladı.

İlk olarak 1982’de ayrılan grup, bu yılın başlarında dokuzuncu stüdyo albümü Voyage’ı kaydetmek ve önümüzdeki mayıs ayında Londra’da yapılacak bir dijital sahne şovu için bir süredir beraber. Ancak grup üyeleri 74 yaşındaki Benny Andersson ve 76 yaşındaki Bjorn Ulvaeus, grubun 22 Kasım’da Voyage’ın piyasaya sürülmesinden sonra daha fazla müzik kaydetmesi muhtemel olmadığı için yeniden bir araya gelmenin tek seferlik olduğunu söyledi.

“BU KADAR YETER”

The Guardian’a konuşan Andersson, “İşte bu… Öyle olmalı, biliyorsun” dedi. Müzik piyasasındaki neredeyse on yıllık liste hakimiyetinin ardından grubun ilk dağılmasına atıfta bulunarak sözlerine şunları ekledi: “Aslında 1982’de ‘İşte bu’ demedim. ABBA’nın bir daha asla olmayacağını kendime bile asla söylemedim. Ama şimdi size söyleyebilirim: Bu kadar.”

71 yaşındaki Agnetha Fältskog ve 75 yaşındaki Anni-Frid Lyngstad’ın da yer aldığı grup, 1974 Eurovision Şarkı Yarışması’nı hit single Waterloo ile kazandıktan sonra ünlü oldu.

KONSERLER ABBA ARENA’DA

The Sun’ın haberine göre; “2025’e kadar sürecek olan son teknoloji konser serisinde, ABBA’nın en parlak dönemlerinden kendilerinin hologramları olarak performans sergileyecek.

Konserler Queen Elizabeth Olympic Park’ta özel olarak inşa edilecek ABBA Arena’da gerçekleşecek.

Grup, kariyerlerinin zirvesinde kendi yollarına gitti ve son yıllarında Bjorn, grup arkadaşı Agnetha’dan boşanırken, Benny ve Frida da ayrıldı. Şarkı yazarları Bjorn ve Benny, ilk buluşmalarının 50. yıldönümünü kutlayan özel bir etkinlikte, 2016 yılında, on yıllar sonra ilk kez birlikte performans sergilemişti.

28/10/2021 09:46