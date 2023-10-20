Abbas Kahire'de Sunak ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Sunak'ın görüşmesinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için ateşkes çabaları, sivillerin korunması, bölgeye gıda ve tıbbi yardımın ulaşması, elektrik ve suyun en kısa sürede sağlanması konuları gündeme geldi.

Abbas, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ya da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı, barışın sadece Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarını içerecek ve başkenti Doğu Kudüs'te olacak bağımsız Filistin devletinin tanınmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Sunak da ülkesinin sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu ifade ederek Gazze'ye acil insani yardım göndereceklerini belirtti.

Ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğunu vurgulayan Sunak, bu sayede Filistin ve İsrail'in "güvenlik, barış ve iyi komşuluk ilişkisinde yaşayabileceğini" dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze'de devam eden savaşta giderek derinleşen insani krize çözüm bulmak adına çağrı yaptığı zirveye katılmak üzere Kahire'ye gitmişti.