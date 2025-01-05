Abbas Osum'dan Yenicami'ye ret kararı çıktı

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05/01/2025

Abbas Osum'dan Yenicami'ye ret kararı çıktı

 

Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Yenicami'de kriz devam ediyor. Kadrodaki erozyon yanında geçtiğimiz hafta anlaşmaya varılan teknik direktör Abbas Osum göreve başlamayacağını yönetime iletti. Kadronun daralması, kulüpten ayrılmak isteyen isimlerin bulunması ve Abbas Osum'un transferlerini istediği futbolcuların yüksek maliyetleri nedeniyle taraflar  arasında yollar ayrıldı. Siyah beyazlılarda yabancı futbolcular Jimmy ile David takımdan ayrılırken Sylla'nın durumu henüz netlik kazanmadı. Ahmet Gençosman başkanlığındaki yönetim teknik direktör arayışlarına başladı.

 

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TAGS: Abbas Osum’dan Yenicami’ye ret kararı çıktı
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