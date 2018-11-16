ABD - Meksika sınırındaki asker sayısı zirveye ulaştı

Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaştan kaçarak, yeni bir hayat kurma umuduyla ABD'ye yürüyen göçmenlerin yolculuğu devam ediyor. Sınır şehri olan Tijuana'ya ulaşan 400 kişilik ilk grubun ardından daha kalabalık grupların da sınıra yakın zamanda varması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri göçmenleri durdurmaya yetmezken, ABD'li General Jeffrey Buchanan, Meksika sınırındaki asker sayısının 5 bin 800'e ulaşmış olabileceğini açıkladı.

Buchanan'ın açıklaması, kalabalık göçmen kervanlarının beklenen gelişi öncesi sınırdaki önlemlerin giderek sertleştiğini gösteriyor.

7 binden fazla asker olabilir

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) güçlerini kuvvetlendirmek için gönderilecek askerlerle birlikte, sınırdaki asker sayısının 7 bine ulaşabileceği açıklanmıştı. Ancak Buchanan, mevcut durumda böyle bir ihtiyaçlarının olmadığını açıkladı.

Buchanan'ın net rakamlar olmadığını vurguladığı açıklamasına göre Kaliforniya'da bin 500, Arizona'da bin 500 ve Teksas'ta 2 bin 800 asker bulunuyor.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan ise asker sayısının zirveye ulaştığını söyledi.

Göçmenler kalacak yer bulamıyor

Yaklaşık bir aydır yürüyen göçmenlerin ilk kafilesi geçtiğimiz gün Meksika’nın ABD sınırındaki Tijuana kentine ulaşmıştı. Tijuana ’Juventud 2000 Göçmen Barınağı’ Müdürü Jose Maria Garcia, sınırdaki tüm barınaklarının hâlihazırda dolu olduğu uyarısında bulundu.

“İnsanlar gelmeye devam ediyor ancak hiçbir şey için hazır değiliz” açıklamasında bulunan Garcia, çok kısa zaman içinde şehirdeki göçmen sayısının yüzlerce olabileceğine işaret etti.

7 binden fazla kişi var

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını belirtmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına giden göçmenleri durduramadığını aktararak ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Donald Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Reuters, AA