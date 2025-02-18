ABD - Kanada Buz Hokeyi Maçında Gerginlik: İlk 9 Saniyede 3 Kavga!

ABD ve Kanada Buz Hokeyi Milli Takımları, "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya geldi. Ancak maç, sporun ötesine geçen siyasi ve toplumsal gerginliklere sahne oldu.

Maç Öncesi ve İlk Saniyelerde Olaylar

CBS News'un haberine göre, karşılaşma başlamadan önce ABD Milli Marşı seyirciler tarafından yuhalandı. Ardından maçın ilk 9 saniyesinde oyuncular arasında 3 ayrı kavga yaşandı.

Liderlerden Sosyal Medya Mesajları

Maçı tribünden takip eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda ülkesinin takımına destek verdi. Kanada Milli Marşı’ndan "Hazırız her zaman seni korumaya" sözünü paylaşan Trudeau, maçtan görüntüler de yayınladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamaları, iki ülke arasında tansiyonu artırmıştı. Ayrıca Trump, Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi ve Panama Kanalı’nın Çinlilerin yönetiminden alınması gerektiğini de savunmuştu.

Maç Sonrası Tartışmalar Devam Ediyor

ABD ve Kanada arasındaki siyasi gerilim, spor sahalarına taşınırken, bu olaylı maç uzun süre gündemde kalacağa benziyor.