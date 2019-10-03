ABD 28 yıl sonra Somali büyükelçiliğini yeniden açtı

ABD, 1991'de iç savaşın patlak vermesiyle kapattığı Somali'deki büyükelçiliği yeniden açtı.

ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği, 5 Ocak 1991'den bu yana kapalı olan temsilciliğin tekrar açılmasının, iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu. Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.

03/10/2019 14:51