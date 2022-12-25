ABD -48: 15 kişi öldü

Siklon bombası olarak adlandırılan basınç farkı olan iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla oluşan ani ve şiddetli rüzgârların tetiklediği hava fenomeni, tatilcileri havalimanlarında mahsur bıraktı.

Noel arifesinde 8 binden fazla uçuş iptal olurken, ülke çapında en az 1.5 milyon ABD’li elektriksiz kaldı. 12 eyalette acil durum ilan edilirken çarşambadan beri en az 15 kişi kış koşulları yüzünden yaşamını yitirdi. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksi 48 santigrat dereceye kadar düştü.

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25/12/2022 09:13