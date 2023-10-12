ABD, 6 ay sonra ilk kez Güney Kore'ye uçak gemisi gönderdi

ABD'nin 6 ay aranın ardından ilk kez bölgeye gönderdiği, "USS Ronald Reagan" adlı uçak gemisinin Güney Kore'ye ulaştığı bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Busan Limanı'na demirleyen ABD'ye ait uçak gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "USS Ronald Reagan"ın 16 Ekim'e kadar Güney Kore'de kalacağı belirtilerek, söz konusu geminin mart sonunda ülkeye gelen "USS Nimitz"den sonra gönderilen ilk ABD uçak gemisi olduğu da kaydedildi.

Güney Kore, Japonya ve ABD, Kore Yarımadası'nın güneyinde 10 Ekim'de, 7 yıl aradan sonra ilk kez birlikte denizcilik engelleme tatbikatı düzenlemişti.