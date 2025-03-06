ABD 6’ncı filosunun amiral gemisi “USS Mount Whitney” Larnaka limanında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 6’ncı Filosu'nun amiral ve komuta gemisi “USS Mount Whitney”, Larnaka Limanı'na gitti.

Geminin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliği kapsamında adaya bir ziyaret daha yapmak için Larnaka Limanı'na geldiğini bildiren “Philenews” haber sitesi, ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis’in “X” platformunda yaptığı paylaşımda, geminin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarını ileriye götüreceğini ifade ettiğini iletti.

ABD Filosu'ndan yapılan açıklamada, USS Mount Whitney’nin bölgede operasyonlar yürüttüğü de kaydedildi.