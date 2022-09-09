ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak.

ads ads ads ads
09/09/2022

ads
ads
ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak

Dünyanın bir numarası 21 yaşındaki Iga Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükseldi.

28 yaşındaki 5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Jabeur ile Swiatek arasında New York'ta oynanacak ABD Açık tek kadınlar finali, yarın yapılacak.

09/09/2022 15:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ABD, Açık, kadınlar, final, Jabeur, Swiatek
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.