ABD adada Acil Müdahale Gücü bulunduracak

Güney Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Kıbrıs Rum Kesimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin insani yardım için adada Amerikan askeri bulundurmasına onay verdi. Bölgedeki ABD vatandaşları ve diplomatlarının acil bir durum oluşması durumunda bölgeden uzaklaştırılması için Acil Müdahale Gücü bulundurması için gelen talebin onaylandığını kaydeden Rum yetkililer, kısa süre içerisinde Acil Müdahale Gücü’nün adada konuşlandırılacağını kaydetti. Haberde ABD askerlerinin geçici bir süreliğine Kıbrıs’ta konuşlanacağı belirtildi.

08/01/2020 19:49