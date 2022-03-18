ABD AFRICOM: Çin’in Atlantik kıyısına bir üs kurmasını engellemeliyiz

ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Steven Townsend, Çin’in Afrika kıtasının Atlantik kıyılarında üs kurmasının ABD’nin güvenliği için kötü olacağını, Pekin’in bu girişimlerinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Orgeneral Townsend, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları yanıtladı.

Çin’in Afrika’da ABD ile rekabet etme kararı aldığına ve bunun bilinçli olduğuna işaret eden Townsend, "Bence bu rekabet, öncelikle ekonomik ve diplomatik yollarla rekabet etmektir. Kıtanın her yerine yatırım yaparak rekabet ediyorlar." dedi.

Townsend, Çin’in her yatırım yaptığı ülkede ABD’nin buna karşılık vermesine gerek olmadığını belirterek, "Bu yapacağımız yerler konusunda seçici olmalıyız ve rekabet etmemizin bizim için önemli olacağı ülkeleri seçmeliyiz." diye konuştu.

Pekin’in askeri olarak da ABD ile Afrika’da rekabet etmeye girişeceğini söyleyen Townsend, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri alana bakacak olursak, onların tek denizaşırı üsleri Cibuti'de. Çin'in Afrika'daki askeri rekabetiyle ilgili beni endişelendiren öncelikli şey, Afrika'nın Atlantik kıyısında aktif olarak bir askeri üs arayışında olmalarıdır. Bu Amerika'nın güvenliği için kötü olur ve biz birinci öncelik olarak, Çin’in Afrika'nın Atlantik kıyılarında bir üs kurmasını önlemeli ve caydırmalıyız."

Fransa’nın Mali’deki Barkhane misyonunu bitirmesine ilişkin sorulara da yanıt veren Townsend, Fransızların kuvvetlerini Mali’den başka ülkelere kaydırdığını ve bunu da etkili olabilecekleri yeni alan arayışı ile yaptıklarını dile getirdi.

Townsend, Mali’deki cunta yönetimin Rus hükümeti ile ilişkili Wagner Grubu paramiliter güvenlik şirketini ülkeye davet etmesinin oldukça kötü bir seçenek olduğunu savundu.

Mali yönetiminin Wagner’in Fransa’dan daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını belirten Townsend, “Bunu Mali’ye gidip cunta Cumhurbaşkanı ile görüştüğümde, bunun kötü bir fikir olduğunu söylediğimde öğrendim. Ona, biz bunları Suriye’de gördük, bunları Afrika’nın başka yerlerinde gördük. Wagner kurallara uymuyor. Hükümetin yönlendirmelerini dinlemeyecek. Etkili bir ortak olamayacaklar. Sadece kötülük getirecekler, dedim. O da bana anlaştıkları yapı Wagner değil Rus Savunma Bakanlığı olduğunu söyledi.”

Townsend, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mali’de Rus askeri olmadığını, özel güvenlik şirketlerinin orada iş yaptığına yönelik açıklamasını hatırlatarak Mali’nin cuntacı liderinin doğru söylemediğini aktardı.

Orgeneral Townsend, Mali’nin birlikte çalıştığı gücün Wagner Grubu olduğunu ve bu şirketin askerlerinin Mali’ye Rus Hava Kuvvetleri tarafından intikal ettirildiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE GERÇEK ULUSAL GÜVENLİK KAYGILARI VAR

Sorumluluk alanı Orta Doğu olan CENTCOM Komutanı McKenzie de Afganistan, Körfez bölgesi, Yemen ve Suriye’deki krizler üzerine soruları yanıtladı.

Suriye’de İran, Rusya ve Türkiye’nin hedeflerine ilişkin bir soruya yanıt veren Orgeneral McKenzie, İran’ın Suriye’deki amacının Lübnan ile İran arasında bir kara köprüsü oluşturmak ve böylece İsrail’e saldırmak olduğunu ileri sürdü.

McKenzie, İran’ın ayrıca Suriye’deki varlığı ile ABD’nin bölgedeki güçlerini de tehdit ettiğini dile getirdi.

Rusya’nın Suriye’deki amaçlarına yönelik ise McKenzie, "Rusya'nın açıkça Suriye'de müşterisi olan devlet var. İç Savaş'ın başlamasından hemen sonra geldiler, uzunca bir süredir oradalar. Bu da onların orada bulunarak birçok şey yapmasına izin veriyor. Her şeyden önce eylemlerinde fırsatçıdırlar. Rusya'nın eyleminde uzun vadeli bir strateji görmüyorum." dedi.

ABD’li komutan, Türkiye’nin hedeflerine yönelik ise "Türkiye’nin orada gerçek bir ulusal güvenlik kaygısı var." şeklinde konuştu.

"Oradaki Kürtlerden mi endişeliler?" şeklindeki soruya McKenzie, şu yanıtı verdi:

"Türkler evet. Biz Kürtlerin içinde farklı unsurlar olduğunu öne sürdük ve bu konuda Türkiye ile bütün Kürtlerin kendilerini Türkiye'ye saldırmaya adamış olduğu konusunda aynı fikirde değiliz, ancak meşru güvenlik kaygıları var. Biz de bildiğiniz gibi, DEAŞ’a karşı mücadeleyi fiilen yürütmek için Suriye Demokratik Güçleri ve diğer Suriyeli Kürt unsurlarla yoğun bir şekilde ortaklık yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizimle NATO ortağımız arasında gerçek bir anlaşmazlık var. Tüm bunlarla birlikte, meşru güvenlik endişeleri olduğunun farkındayız."

Afganistan’ın mevcut güvenlik durumuna yönelik yorumlarda bulunan Mckenzie, bu ülkedeki temel kaygılarının DEAŞ-H örgütünün orada büyümesi olduğunu söyledi.

Orgeneral McKenzie, "Gerekli etkili baskı uygulanmazsa o tehdit orada büyüyecek ve zamanla yayılacak." iddiasında bulundu.

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18/03/2022 10:35