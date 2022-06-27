ABD: Altın yasağı Rusya’ya yıllık 19 milyar dolara mal olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın altın ihracatına uygulanacak bir ambargonun, Moskova’ya yıllık yaklaşık 19 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Blinken, G7 liderlerinin Rus altınının ithalatına yönelik yasak kararı almasına dair açıklamasında, Moskova’ya uygulanan yaptırımların etkilerinin gelecek sene itibarıyla görüleceğine dikkat çekti.

CNN’e konuşan Blinken, altının, Rusya’nın enerjiden sonra en fazla kazandığı 2’nci ihracat kalemi olduğunu vurguladı.

Blinken, “Yılda yaklaşık 19 milyar dolar ve bunun çoğu G7 ülkelerinde. Bunu kesmek, yılda yaklaşık 19 milyar dolarlık gelire erişimi engellemek, bu önemli.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, altın yasağının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “eşi görülmemiş” maliyetler getireceğini söylemişti.

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27/06/2022 10:07