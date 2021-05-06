ABD aşı patentini kaldırmayı önerdi, şirketler borsada düşüş yaşadı

ABD yönetimi aşı dağıtımı eşitsizliğine karşı bir adım attı. Biden yönetimi, aşıların fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamanın ardından şirketlerden tepki geldi.

ABD koronavirüs aşı patenti ile ilgili önemli bir tartışmayı gündeme getirdi.

Biden yönetimi, aşıların fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai açıklama yaparak, "Bu bir küresel sağlık krizi. Olağanüstü durumlar olağanüstü tedbirler gerektirir" dedi.

Hükümetin hedefinin olabildiğince çok sayıda kişiye, en hızlı biçimde güvenli ve etkili aşı tedarik etmek olduğunu söyledi.

Şirketler borsada değer kaybı yaşadı

Biden yönetiminin patent açıklaması, ilaç şirketleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Böyle bir adımın, zaten sorunlu olan arz zincirlerini daha da zayıflatacağı ve sahte aşıların yayılmasını teşvik edeceği iddia edildi.

Açıklama, aşı üreticisi şirketlerin borsadaki hisselerini sarstı. Koronavirüse karşı aşı geliştiren Moderna, BioNTech ve Pfizer şirketlerinin hisseleri borsada sert değer kaybı yaşadı.

DSÖ ise memnun

Dünya Sağlık Örgütü ise ABD'nin bu çıkışını büyük memnuniyetle karşıladı.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, tarihi bir adım olarak nitelediği açıklamayla ilgili "koronavirüse karşı mücadelede muazzam bir an" ifadesini kullandı.

AB Liderleri patent konusunu görüşecek

ABD'nin bu açıklamasına AB'den yanıt geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ABD'nin aşı üretimi teknolojisini paylaşma teklifini görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri liderleri, 7-8 Mayıs'ta Portekiz'de yapacakları zirvede koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması konusunu görüşecek.

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06/05/2021 17:31