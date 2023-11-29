ABD askeri uçağı Japonya'da düştü
ABD askeri uçağı Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın içinde 8 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı.
29/11/2023
Japonya'da görev yapan bir ABD askeri uçağıyla iletişim Türkiye saatiyle sabah 8.47'de koptu.
Japonya Sahil Güvenliği sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye ait Osprey askeri uçağı Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştü.
Uçağın düşmeden önce motorunda yangın başladığı belirtildi.
ABD'nin Japonya'daki misyonundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
AYNI MODEL AĞUSTOSTA DA DÜŞMÜŞTÜ
Aynı model ABD'ye ait bir başka hava aracı geçtiğimiz Ağustos ayında Avustralya'da düşmüş, kazada 23 ABD askeri yaralanmıştı.