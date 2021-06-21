ABD Atlantik Okyanusu'nda 18 tonluk bomba patlattı

ABD Donanması, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'daki 'şok testi' sırasında 3.9 depremini tetikleyen 18 tonluk bir bomba patlamasının görüntülerini yayınladı.

Donanma, bünyesindeki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'u savaş koşullarında nasıl performans göstereceğini simüle etmek için Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda 18 tonluk bomba patlattı.

Gemi şok testinde şokun etkilerini ölçmek için sensörlerle donatılan USS Gerald R. Ford (CVN-78), Florida sahilinin yaklaşık 100 mil açığında patlamayla vuruldu. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre patlama 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana getirdi.

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21/06/2021 10:05