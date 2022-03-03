ABD, balistik füze tatbikatını erteledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmesi üzerine, yanlış bir mesaj olarak algılanmaması için planlanan nükleer kapasiteli Minuteman III kıtalararası balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Kirby, Putin’in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD’nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti.

Kirby, şunları söyledi:

"Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık."

ABD’nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.

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03/03/2022 10:37