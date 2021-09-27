ABD Başkanı Biden canlı yayında 3. doz corona aşısını oldu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Covid-19'a karşı 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan tüm kişiler ile virüse düzenli olarak maruz kalanlar için üçüncü dozun uygulanmasını onaylamasının ardından 3'üncü doz aşısını yaptırdı. 78 yaşındaki Biden, ilk iki doz aşısını yaptırdığı gibi 3'üncü doz aşısını da canlı yayında oldu.

Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan Biden, aşı öncesi yaptığı açıklamada, “Güçlendiriciler önemlidir, ancak yapmamız gereken en önemli şey daha fazla insanı aşılatmak” ifadelerini kullandı.

ABD'lilerin büyük çoğunluğunun “doğru olanı yaparak” aşı olduğunu aktaran Biden, aşılama için uygun olan ABD'lilerin yaklaşık yüzde 23’ünün hiç aşı olmadığını açıkladı. Biden, söz konusu kişilerin ülkenin geri kalanı için çok fazla hasara neden olduğuna dikkat çekti.

Biden, “Salgını yenmek, hayat kurtarmak, çocuklarımızı güvende tutmak, okullarımızı açmak, ekonomimizi devam ettirmek için insanlara aşı yaptırmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden lütfen lütfen doğru olanı yapın” dedi.

Biden, göreve gelmeden önce aralık ve ocak aylarında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuştu.

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27/09/2021 22:46