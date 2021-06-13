ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin daha fazla derinleştirilmesi sözü verdi.

İki lider, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de yakın iş birliği taahhüdünde bulundu.

İtalya'nın Afganistan'ın barış ve güvenliğine verdiği desteği takdir eden Biden, Çin, Rusya ve Libya gibi dış politika konularında da İtalya Başbakanı Draghi ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Biden'dan Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek

Biden, Japonya Başkanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde ise Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, Kuzey Kore, Çin ve Tayvan Boğazı'nda istikrar konularını ele aldı.

Biden, Japonya'da 23 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'nın kamu sağlığı önlemleri alınarak yapılmasına destek de verdi.

Japonya'da bazı çevreler Kovid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istiyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Biden ve Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson, Biden ve zirveye konuk ülke liderleri olarak katılan Morrison'ın, üçlü görüşmesinde Hint-Pasifik bölgesi dahil bir dizi karşılıklı endişe konusunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Hint-Pasifik'teki stratejik bağlamın değişmekte olduğu ve üç hükümet arasında iş birliğini derinleştirmek için güçlü bir gerekçe olduğu konularında anlaştığı kaydedildi.

Johnson, zirve kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile de Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlığı görüşmüştü.

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13/06/2021 09:59