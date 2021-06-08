ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi öncesi Stoltenberg'le Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi Biden'ın bugün Stoltenberg'i Beyaz Saray'da kabul ettiğini belirtti.

Biden'ın NATO'nun güvenlik ve demokratik değerleri korumadaki 7 asırlık başarısı için müttefikleri ile yakından çalışmak adına güçlü taahhüdünü yinelediğini belirten Psaki, "Biden ve Stoltenberg, stratejik rekabet ve iklim değişikliği, siber saldırıları gibi milletler arası tehditlerle mücadeleye ittifakın uyum sağlaması için NATO'nun 2030 girişiminin önemi konusunda mutabık kaldı." dedi.

Görüşmede NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve ortak savunmaya yönelik yatırımlarının da ele alındığını aktaran Psaki, "Biden ve Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'a yönelik 20 yıllık yatırımı ve diplomatik barış çabalarına yönelik devam eden çabalarını da görüştü." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Güçlü bir NATO Avrupa için iyi ancak ABD için de iyi. Hiçbir süper gücün ABD kadar NATO'da dostu ve müttefiği yok. Sayın Biden'ı Brüksel'de ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Biden'ın Putin ile NATO Zirvesi'nin ardından görüşme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, "Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir. Biz güçlüyüz, bir aradayız." dedi.

Stoltenberg görüşmede Çin'in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Çin, Başkan Biden ile yaptığımız görüşmedeki konulardan biriydi. NATO liderleri gelecek pazartesi bir araya geldiğinde de gündemlerden biri Çin olacak. Çin'in ekonomilerimize sunduğu fırsatların arttığını görüyoruz, Çin ile iklim değişikliği ve silah kontrolü gibi konularda iletişim halinde olmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacağını söyleyen Stoltenberg, "Ancak Çin bizimle aynı değerleri paylaşmıyor. Çin'in Hong Kong'daki demokratik protestocuları nasıl engellediğini, Uygur Türklerine nasıl davrandığını, komşularını nasıl zorladığını ve Tayvan'ı nasıl tehdit etiğini görüyoruz." görüşünü paylaştı.

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08/06/2021 09:04