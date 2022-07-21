ABD Başkanı Biden'ın Covid testi pozitif çıktı!

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21/07/2022

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ABD Başkanı Biden'ın Covid testi pozitif çıktı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden'ın hafif semptomlar gösteriyor, kendisini izole etti" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

79 yaşındaki başkanın sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

KANSER AÇIKLAMASI ENDİŞELERE NEDEN OLMUŞTU

Biden'ın dün yaptığı bir konuşma sırasında kanser olduğunu söylemesinden kısa bir panik yaşanmış ve sonra Beyaz Saray açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın ifadelerinin, başkanlık görevine başlamadan önce kanser tedavisi gördüğüne atıfta bulunduğu belirtildi.

Beyaz Saray görevlisi Andrew Bates, Biden'ın bunu ifade ederken geçmiş zaman fiili yerine şimdiki zaman fiilini kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

21/07/2022 20:03
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TAGS: ABD Başkanı Biden’ın Covid testi pozitif çıktı!
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