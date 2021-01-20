ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik kararlar!

Gelen son dakika bilgilerine göre ABD Başkanı Joe Biden 17 kritik karar aldı. Kararların arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması da var...

Ajansların son dakika koduyla duyurduğu habere göre ABD Başkanı Joe Biden henüz yemin edip görevi devralmadan ABD'yle ilgili çok kritik kararlar aldı. Biden'ın devreye sokacağı uygulamalar 17 başlık altında toplanıyor.

Biden'ın aldığı kararların arasında Trump yönetiminin çok eleştirilen uygulamalarını değiştiren kritik önemdekiler dikkat çekiyor.

Biden yönetimi ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi önemli konularda flaş değişliklere imza atacak.

Biden’ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi de bekleniyor.

BIDEN HANGİ ALANLARDA HAREKETE GEÇECEK?



ABD medyasında yer alan bir bildiriye göre Biden, Beyaz Saray'a adım atar atmaz, selefinin yönetimiyle kopuşa işaret eden bir dizi başkanlık emri imzalayacak.

Buna göre Biden;

-ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek

-Çoğunluğu Müslüman ülkelerden seyahat yasaklarını kaldıracak

-Federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek

-Ülke genelinde salgın nedeniyle evden çıkartma ve evlere el konulmasına yönelik yasağı uzatacak

Biden'ın aynı zamanda yeni bir göç yasa tasarısını Kongre'ye sunması ve 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomiyi canlandırma paketini Kongre'den geçirmeye odaklanması bekleniyor.

Biden ayrıca yönetiminin görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon Covid-19 aşısı yapmayı vaat etti.

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20/01/2021 13:38