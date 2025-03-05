ABD Başkanı Trump Kongre'de konuştu: Polis öldürene idam cezası getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.



Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Al Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.



Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.



Konuşmasında Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatlarını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü." dedi.

Trump: "Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz" ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bir mektup aldığını belirten Trump, "Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız. Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır." diye konuştu.

ALTIN KART UYGULAMASI

Trump, ayrıca Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı.

ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve terör örgütü DAEŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ülkeye getirildiğini duyurdu.

"İKİ CİNSİYET" KARARNAMESİNİ İMZALADI

Kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı. Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarına katılmalarını engellediklerini kaydeden Trump, devlet okullarında "cinsiyet değişimi ideolojisinin" aşılanmasının tamamen önüne geçeceklerini dile getirdi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak.



Tayvan 160 milyar dolarlık ABD'de çip üretimi için fabrika kuracağını açıkladı.



Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım.



Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü altın kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum.



Panama Kanalı'nı yeniden alacağız. Panama Kanalı Amerikalılar tarafından Amerikalılar için inşa edilmişti. 38 bin Amerikan işçisi hayatını kaybetti. Tarihimizdeki en pahalı projeydi. Biz bunu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.



Bu akşam Grönland halkına da bir mesajım var. Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı kuvvetle destekliyoruz ve eğer isterseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz. Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere taşıyacağız.



"ZELENSKİ'DEN BİR MEKTUP ALDIM"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:



"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."



Zelenski'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.



Mektup için Zelenski'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.



ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenski, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.



Trump, Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.